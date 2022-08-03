По волчьим законам (2016). Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
По волчьим законам (2016)
3-й сезон
5-я серия
9.12017, Animal Kingdom
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

По волчьим законам (2016) (сериал, 2017) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

Попавшая за решетку в предыдущем сезоне, преступная «мамка» по прозвищу Смурф, похоже, застряла в тюрьме надолго. Справятся ли сыновья с семейным бизнесом в ее отсутствие, можно увидеть в 3-м сезоне сериала «По волчьим законам» на Wink. Джей договаривается с латиноамериканцами, чтобы они следили за безопасностью бабушки в тюрьме, а Смурф в свою очередь учит внука распоряжаться финансами клана, пока ее нет рядом. Тем временем братья Коди вновь объединяются, чтобы найти убийцу База и вести преступные дела сообща. Следить за развитием событий будет особенно интересно, если смотреть «По волчьим законам» (3 сезон) онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По волчьим законам (2016)»