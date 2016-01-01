По дороге с Норманом Ридусом. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
По дороге с Норманом Ридусом
1-й сезон
4-я серия
9.02016, Ride with Norman Reedus
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

По дороге с Норманом Ридусом (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Норман Ридус разъезжает по США и общается с такими же преданными фанатами мотоциклов, как и он сам. Реалити-шоу со звездой «Ходячих мертвецов».

Бескрайние просторы, ревущие мотоциклы и брутальная байкерская культура — вот то, что интересовало Нормана Ридуса, когда он начинал этот проект. Известный байкер-энтузиаст и знаменитый актер отправляется в масштабное путешествие, компанию в котором ему составят такие гости, как Джеффри Дин Морган, Питер Фонда, Джош Бролин и Роберт Родригес. В этом исследовании Ридуса привлекают не только сами мотоциклы, но и философия, которая с ними связана — романтическое стремление к свободе, эстетика кожи и металла, поиски себя в сложном мире правил и ограничений.

Прокатиться по живописным местам Америки и поближе познакомиться со знаменитыми байкерами Голливуда поможет «По дороге с Норманом Ридусом» — сериал смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.

Сериал По дороге с Норманом Ридусом 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.2 IMDb