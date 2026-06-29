2020, Пересуд. Сезон 1. Серия 8
Детектив, Боевик18+
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Пересуд (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
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О сериале
Пятеро заключенных направляются под конвоем на пересмотр своих дел. Один из них — матерый рецидивист и убийца, другой — опальный олигарх, третий — молодой угонщик дорогих автомобилей, четвёртый совершил убийство из ревности, пятый — маньяк, охотящийся на женщин. Транспорт попадает в аварию, и осужденным приходится бежать: рецидивист убивает начальника конвоя, не оставив остальным выбора.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АФРежиссёр
Александр
Франскевич-Лайе
- ККАктёр
Кирилл
Краснов
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- НКАктёр
Никита
Клютко
- АВАктриса
Анастасия
Васильева
- Актёр
Сергей
Астахов
- АПАктёр
Андрес
Пуустусмаа
- АНАктёр
Александр
Носик
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- АФПродюсер
Александр
Франскевич-Лайе
- КЛПродюсер
Константин
Ленкевич
- Продюсер
Александр
Любимов
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- АМХудожник
Александр
Максимович
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин