Пятеро заключенных направляются под конвоем на пересмотр своих дел. Один из них — матерый рецидивист и убийца, другой — опальный олигарх, третий — молодой угонщик дорогих автомобилей, четвёртый совершил убийство из ревности, пятый — маньяк, охотящийся на женщин. Транспорт попадает в аварию, и осужденным приходится бежать: рецидивист убивает начальника конвоя, не оставив остальным выбора.

