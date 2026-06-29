Пересуд. Сезон 1. Серия 5
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Пересуд
1-й сезон
5-я серия
2020, Пересуд. Сезон 1. Серия 5
Детектив, Боевик18+
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Пересуд (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пятеро заключенных направляются под конвоем на пересмотр своих дел. Один из них — матерый рецидивист и убийца, другой — опальный олигарх, третий — молодой угонщик дорогих автомобилей, четвёртый совершил убийство из ревности, пятый — маньяк, охотящийся на женщин. Транспорт попадает в аварию, и осужденным приходится бежать: рецидивист убивает начальника конвоя, не оставив остальным выбора.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пересуд»