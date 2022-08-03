Память сердца. Серия 2
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Память сердца
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Память сердца (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12014, Память сердца. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Внезапное горе рушит жизнь 17-летней девушки Саши: в собственном доме сгорает вся ее семья – родители и двухлетняя сестренка Даша. Выясняется, что Алексею – отцу Саши, угрожали бандиты, требовавшие продать за бесценок успешный бизнес главы семьи. Но неужели из-за бизнеса они пошли на такое зверское преступление и истребили всю семью, случайно оставив отсутствовавшую дома Сашу в живых? Саша растеряна: оставшись без родных, без дома, без средств к существованию, она не может больше жить в родном Нижнедонске и находит единственный смысл в том, чтобы понять, что же произошло с ее семьей, и почему не найдены останки ее маленькой сестренки.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Память сердца»