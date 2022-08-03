WinkСериалыПамять сердца1-й сезон2-я серия
Память сердца (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.12014, Память сердца. Серия 2
Мелодрама12+
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О сериале
Внезапное горе рушит жизнь 17-летней девушки Саши: в собственном доме сгорает вся ее семья – родители и двухлетняя сестренка Даша. Выясняется, что Алексею – отцу Саши, угрожали бандиты, требовавшие продать за бесценок успешный бизнес главы семьи. Но неужели из-за бизнеса они пошли на такое зверское преступление и истребили всю семью, случайно оставив отсутствовавшую дома Сашу в живых? Саша растеряна: оставшись без родных, без дома, без средств к существованию, она не может больше жить в родном Нижнедонске и находит единственный смысл в том, чтобы понять, что же произошло с ее семьей, и почему не найдены останки ее маленькой сестренки.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Борис
Каморзин
- ТРАктриса
Татьяна
Рудина
- АТАктёр
Алексей
Тихонов
- ЮРАктриса
Юлия
Ромашина
- АЛАктёр
Андрей
Лебедев
- АГСценарист
Анна
Гусельникова
- НМСценарист
Наталья
Марфина
- СФСценарист
Светлана
Фричинская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- МБПродюсер
Максим
Белицкий
- АГХудожница
Алевтина
Грунина
- АИКомпозитор
Антон
Ильин