Ответный удар. Сезон 6. Серия 2
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Ответный удар
6-й сезон
2-я серия

Ответный удар (сериал, 2019) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

8.72019, Strike Back
Боевики, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

Джон Портер накануне вторжения в Ирак в 2003 году руководит специальным подразделением в операции по спасению заложника в центре Басры. Однако, результатом операции становится катастрофический поворот событий.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ответный удар»