Ответный удар (сериал, 2019) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн
8.62019, Strike Back
Боевик, Драма18+
О сериале
Джон Портер накануне вторжения в Ирак в 2003 году руководит специальным подразделением в операции по спасению заложника в центре Басры. Однако, результатом операции становится катастрофический поворот событий.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- БИРежиссёр
Билл
Иглз
- МДРежиссёр
М.
Дж. Бассетт
- ПВРежиссёр
Пол
Вильшурст
- ДПРежиссёр
Дэниэл
Персивал
- Актёр
Ричард
Армитедж
- Актёр
Эндрю
Линкольн
- ФУАктёр
Филип
Уинчестер
- Актёр
Салливан
Стэплтон
- МЛАктриса
Мишель
Лукес
- РМАктриса
Рона
Митра
- РГАктёр
Робсон
Грин
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актриса
Мишель
Йео
- Актёр
Винсент
Риган
- МДСценарист
М.
Дж. Бассетт
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- МГХудожник
Майк
Ганн
- АТМонтажёр
Адам
Тротман
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- ЖГОператор
Жан-Филипп
Госсар
- СШКомпозитор
Скотт
Шилдс
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери