Отмороженные (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Бандиты из 90-х просыпаются от криосна и оказываются в 2022 году — комедия со Светланой Ивановой и Яном Цапником.



Чак, Фил, Масса и Вжик — четверо приятелей-бандитов, орудующих в конце лихих 90-х. Очередной налет с целью выбить деньги из должника неожиданно заканчивается для них попаданием в криокамеру. Когда цикл заморозки подходит к концу и парни приходят в себя, на дворе уже 2022 год. Привычный для них образ жизни ушел в прошлое, люди ведут себя совсем иначе, и дело не только в модных гаджетах. Самое главное, приятели и близкие стали заметно старше: кому-то приходится заново знакомиться с повзрослевшим сыном, а кому-то — с близкой подругой. Все четверо пытаются отомстить человеку, испортившему им жизнь, и самое главное — найти себя.



