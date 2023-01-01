Эта серия пока недоступна
Отмороженные (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Бандиты из 90-х просыпаются от криосна и оказываются в 2022 году — комедия со Светланой Ивановой и Яном Цапником.
Чак, Фил, Масса и Вжик — четверо приятелей-бандитов, орудующих в конце лихих 90-х. Очередной налет с целью выбить деньги из должника неожиданно заканчивается для них попаданием в криокамеру. Когда цикл заморозки подходит к концу и парни приходят в себя, на дворе уже 2022 год. Привычный для них образ жизни ушел в прошлое, люди ведут себя совсем иначе, и дело не только в модных гаджетах. Самое главное, приятели и близкие стали заметно старше: кому-то приходится заново знакомиться с повзрослевшим сыном, а кому-то — с близкой подругой. Все четверо пытаются отомстить человеку, испортившему им жизнь, и самое главное — найти себя.
О похождениях друзей расскажет сериал «Отмороженные»
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аня
Мирохина
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Влад
Коноплёв
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Денис
Васильев
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- ЯЗАктёр
Ярослав
Заргаров
- Актриса
Эмилия
Спивак
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- АМСценарист
Аня
Мирохина
- НПСценарист
Николай
Подпорин
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Илья
Куликов
- АТПродюсер
Алексей
Тутаринов
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- АВХудожник
Александр
Вязоветский
- МАХудожница
Маргарита
Абрамова
- ООХудожница
Ольга
Осадчева
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Румянцев
- ВМОператор
Виктор
Митропов