Известного коллекционера Саакянца находят мертвым в его квартире, полной антикварных ценностей. Ничего не пропало, кроме недорогой фарфоровой безделушки. Александре не дает покоя эта мелочь. И неспроста. Саше придется в очередной раз доказать Грекову, что еe интуиция никогда не подводит, найти кое-что более ценное, чем подлинники Вермеера и Пикассо, и раскрыть чужую семейную тайну.

