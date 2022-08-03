WinkСериалыОтель «Толедо»1-й сезон4-я серия
Отель «Толедо» (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.72018, Отель «Толедо». Серия 4
Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Известного коллекционера Саакянца находят мертвым в его квартире, полной антикварных ценностей. Ничего не пропало, кроме недорогой фарфоровой безделушки. Александре не дает покоя эта мелочь. И неспроста. Саше придется в очередной раз доказать Грекову, что еe интуиция никогда не подводит, найти кое-что более ценное, чем подлинники Вермеера и Пикассо, и раскрыть чужую семейную тайну.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- ЮПРежиссёр
Юрий
Попович
- Актриса
Елена
Великанова
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Валерий
Сторожик
- Актриса
Виктория
Герасимова
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- Актёр
Денис
Бургазлиев
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- ВФАктёр
Владимир
Фекленко
- Сценарист
Ася
Гусева
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- АМСценарист
Анна
Малышева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- КОХудожница
Ксения
Орлова
- МЦМонтажёр
Михаил
Царьков
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев