Отель «Толедо»
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Отель «Толедо»

Отель «Толедо» (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.72018, Отель «Толедо» 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Известного коллекционера Саакянца находят мертвым в его квартире, полной антикварных ценностей. Ничего не пропало, кроме недорогой фарфоровой безделушки. Александре не дает покоя эта мелочь. И неспроста. Саше придется в очередной раз доказать Грекову, что еe интуиция никогда не подводит, найти кое-что более ценное, чем подлинники Вермеера и Пикассо, и раскрыть чужую семейную тайну.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Отель «Толедо»»

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