Отель «Толедо». Серия 1
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Отель «Толедо»
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Отель «Толедо» (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.72018, Отель «Толедо». Серия 1
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Известного коллекционера Саакянца находят мертвым в его квартире, полной антикварных ценностей. Ничего не пропало, кроме недорогой фарфоровой безделушки. Александре не дает покоя эта мелочь. И неспроста. Саше придется в очередной раз доказать Грекову, что еe интуиция никогда не подводит, найти кое-что более ценное, чем подлинники Вермеера и Пикассо, и раскрыть чужую семейную тайну.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Отель «Толедо»»