Отчаянные домохозяйки. Сезон 5. Серия 1
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Отчаянные домохозяйки
5-й сезон
1-я серия

Отчаянные домохозяйки (сериал, 2008) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

9.62008, Desperate Housewives
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки»