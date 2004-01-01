Отчаянные домохозяйки (сериал, 2004) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.



