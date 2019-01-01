Основное свойство дроби (Слупко М.В.)
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6 класс. Математика
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
Основное свойство дроби (Слупко М.В.)

6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

7.62019, Основное свойство дроби (Слупко М.В.)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости

Сюжет

Данный урок интересный и полезный. Интересный он потому, что сегодня вы узнаете, как сравнивать дроби, что значит увеличить или уменьшить дробь в несколько раз, как это сделать, проводя операции с числителем или знаменателем. Полезный этот урок потому, что вы сможете применить данные знания в реальной жизни, например, вычислите, сколько занимает какая-то дробь от целого, сможете сравнивать части от числа между собой.

Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Часть 2. Дроби. Рациональные числа».

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