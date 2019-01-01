WinkСериалы6 класс. МатематикаСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиОсновное свойство дроби (Слупко М.В.)
6 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
7.62019, Основное свойство дроби (Слупко М.В.)
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
- 0+18 мин
6 класс. Математика
Сезон 2 Серия 1
- 0+10 мин
6 класс. Математика
Сезон 2 Серия 2
- 0+7 мин
6 класс. Математика
Сезон 2 Серия 3
- 0+19 мин
6 класс. Математика
Сезон 2 Серия 4
- 0+22 мин
6 класс. Математика
Сезон 2 Серия 5
- 0+14 мин
6 класс. Математика
Сезон 2 Серия 6
- 0+10 мин
6 класс. Математика
Сезон 2 Серия 7
- 0+7 мин
6 класс. Математика
Сезон 2 Серия 8
- 0+15 мин
6 класс. Математика
Сезон 2 Серия 9
- 0+20 мин
6 класс. Математика
Сезон 2 Серия 10
Сюжет
Данный урок интересный и полезный. Интересный он потому, что сегодня вы узнаете, как сравнивать дроби, что значит увеличить или уменьшить дробь в несколько раз, как это сделать, проводя операции с числителем или знаменателем. Полезный этот урок потому, что вы сможете применить данные знания в реальной жизни, например, вычислите, сколько занимает какая-то дробь от целого, сможете сравнивать части от числа между собой.
Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Часть 2. Дро�би. Рациональные числа».
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