Оранжевая корова. Сезон 1. Серия 182
Wink
Детям
Оранжевая корова
1-й сезон
182-я серия

Оранжевая корова (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 182 смотреть онлайн

8.82019, Оранжевая корова. Сезон 1. Серия 182
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смешной и добрый мультфильм с самыми милыми персонажами — семейством оранжевых коров. «Оранжевая корова» — все серии подряд уже доступны на Wink!

В первом сезона мультфильма «Оранжевая корова» вас ждет 26 коротких серий, которые будут интересны даже самым маленьким. Озорная Зоя и мечтательный Боря превратятся в разбойников, помогут папе Быку, узнают о семейных традициях и поймут, как здорово мириться.

«Оранжевая корова» — мультфильм, который поможет юным зрителям стать самостоятельнее и научит их не бояться непростых ситуаций. Присоединяйтесь к дружной семейке Зои и Бори и следите за их приключениями.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оранжевая корова»