Оранжевая корова (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал, который учит малышей быть добрыми и дружелюбными на примере брата и сестры из коровьего семейства. Зо и ее братишка Бо живут вместе с папой Быком и мамой Коровой и постоянно узнают что-то новое об окружающем мире. Например, отдыхая за городом, ребята решают собрать в лесу ягоды, но никак не могут их отыскать. Мама советует детям быть более культурными и вежливо попросить о помощи местных жителей. Это срабатывает, и на столе у семьи появляется ароматный пирог из ягод, собранных Зо, Бо и их другом-поросенком Колей. Его испекла мама телят, однако вскоре и сам Бо сможет удивить ее кулинарным мастерством, приготовив к маминому дню рождения праздничный торт.



