Оранжевая корова. Сезон 1. Серия 134
Оранжевая корова
1-й сезон
134-я серия

Оранжевая корова (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 134 смотреть онлайн

2019, Оранжевая корова. Сезон 1. Серия 134
Мультсериалы0+
Смешной и добрый мультфильм с самыми милыми персонажами — семейством оранжевых коров.

В первом сезона мультфильма «Оранжевая корова» вас ждет 26 коротких серий, которые будут интересны даже самым маленьким. Озорная Зоя и мечтательный Боря превратятся в разбойников, помогут папе Быку, узнают о семейных традициях и поймут, как здорово мириться.

«Оранжевая корова» — мультфильм, который поможет юным зрителям стать самостоятельнее и научит их не бояться непростых ситуаций.

Сериал Оранжевая корова 1 сезон 134 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Россия
Мультсериалы
6 мин

8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

