Оранжевая корова (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 157 смотреть онлайн

Смешной и добрый мультфильм с самыми милыми персонажами — семейством оранжевых коров. «Оранжевая корова» — все серии подряд уже доступны на Wink!



В первом сезона мультфильма «Оранжевая корова» вас ждет 26 коротких серий, которые будут интересны даже самым маленьким. Озорная Зоя и мечтательный Боря превратятся в разбойников, помогут папе Быку, узнают о семейных традициях и поймут, как здорово мириться.



«Оранжевая корова» — мультфильм, который поможет юным зрителям стать самостоятельнее и научит их не бояться непростых ситуаций. Присоединяйтесь к дружной семейке Зои и Бори и следите за их приключениями.



