Она, он и она (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Молодая успешная женщина Анна замужем, но детей у нее нет. Аня уверена, что ее муж Денис спокойно относится к ее бездетности. Внезапно она узнает, что Денис умер. Причина смерти — самоубийство. Следующая череда событий могла бы свести героиню с ума. Анна случайно знакомится с любовницей мужа Диной, у которой есть от Дениса маленькая дочь… В отчаянии Анна решает подружиться с соперницей, чтобы узнать больше о тайной жизни мужа. К тому же следователь Борис, который расследует самоубийство Дениса, уверяет, что его на самом деле убили… Борис обещает Анне поддерживать ее, пока идет следствие, и она ему явно симпатична… Что победит — ревность или сострадание к чужому горю? Поможет ли Анна Дине и ее малышке? Ответит ли Анна на чувства Бориса и сможет ли стать счастливой вопреки всему?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ИКРежиссёр
Игорь
Кечаев
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- Актёр
Александр
Пашков
- Актёр
Александр
Соколовский
- АКАктриса
Анна
Клинская
- Актёр
Пётр
Романов
- Актриса
Алёна
Коломина
- ДДАктёр
Денис
Доронин
- АБАктёр
Алексей
Бухтояров
- АВАктёр
Александр
Волженский
- МКАктриса
Марина
Ковалева
- ВВСценарист
Валентина
Власова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АСПродюсер
Александр
Сотников
- АРПродюсер
Андрей
Рыданов
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- РАОператор
Радик
Аскаров
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский