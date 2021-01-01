Она, он и она (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодая успешная женщина Анна замужем, но детей у нее нет. Аня уверена, что ее муж Денис спокойно относится к ее бездетности. Внезапно она узнает, что Денис умер. Причина смерти — самоубийство. Следующая череда событий могла бы свести героиню с ума. Анна случайно знакомится с любовницей мужа Диной, у которой есть от Дениса маленькая дочь… В отчаянии Анна решает подружиться с соперницей, чтобы узнать больше о тайной жизни мужа. К тому же следователь Борис, который расследует самоубийство Дениса, уверяет, что его на самом деле убили… Борис обещает Анне поддерживать ее, пока идет следствие, и она ему явно симпатична… Что победит — ревность или сострадание к чужому горю? Поможет ли Анна Дине и ее малышке? Ответит ли Анна на чувства Бориса и сможет ли стать счастливой вопреки всему?



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