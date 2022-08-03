Охотники за головами (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Wink
2014, Охотники за головами. Сезон 1. Серия 7
О сериале

Тимур и Рита — «охотники за головами». Рита ищет уникальных специалистов, Тимур — опасных преступников. Однажды их пути пересекутся: они одновременно выйдут на след гениального российского химика. Его изобретение — лекарство от рака. Героям предстоит сделать непростой моральный выбор.

