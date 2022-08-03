Охотники за головами (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2014, Охотники за головами. Сезон 1. Серия 7
Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Тимур и Рита — «охотники за головами». Рита ищет уникальных специалистов, Тимур — опасных преступников. Однажды их пути пересекутся: они одновременно выйдут на след гениального российского химика. Его изобретение — лекарство от рака. Героям предстоит сделать непростой моральный выбор.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИШРежиссёр
Иван
Шурховецкий
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актёр
Филипп
Янковский
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- ДСАктёр
Денис
Синявский
- Актёр
Артур
Ваха
- Актёр
Виталий
Коваленко
- ГЧАктёр
Григорий
Чабан
- ИМАктёр
Иван
Мудров
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- НЯАктёр
Никита
Яковлев
- ДАСценарист
Дмитрий
Алейников
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЧПродюсер
Павел
Чуркин
- МКХудожник
Марсель
Калмагамбетов
- МПХудожница
Мария
Петрова
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- ДЛМонтажёр
Денис
Лузанов
- РГОператор
Рафик
Галеев
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов