Охотники за головами
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Охотники за головами

Охотники за головами (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Охотники за головами 1 сезон
Детективы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тимур и Рита — «охотники за головами». Рита ищет уникальных специалистов, Тимур — опасных преступников. Однажды их пути пересекутся: они одновременно выйдут на след гениального российского химика. Его изобретение — лекарство от рака. Героям предстоит сделать непростой моральный выбор.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охотники за головами»

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