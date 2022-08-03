Один на всех (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыОдин на всех1-й сезон3-я серия
В зале суда сорокалетний мужчина, подполковник в отставке Евгений Геннадьевич Александров разводится с женой. Ухоженная вздорная женщина обвиняет бывшего мужа во всех смертных грехах – из-за него ее жизнь прошла в далеких гарнизонах, из-за него она не может иметь детей, из-за его вынужденной отставки и малой пенсии она должна искать работу, хотя привыкла сидеть дома. Евгений Геннадьевич терпит ее выступление как зубную боль. Развод происходит по его инициативе и он отказывается от всего небольшого имущества – машины и квартиры в ближнем Подмосковье - в пользу жены.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актриса
Карина
Разумовская
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- ОСАктриса
Ольга
Сухорукова
- СОАктёр
Стефан
Отто
- АИАктриса
Анастасия
Иваненко
- Актриса
Марина
Волкова
- ЕГАктёр
Евгений
Григорьев
- АВАктриса
Алла
Вербицкая
- АМАктёр
Александр
Мойса
- НПСценарист
Наталия
Портнова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- ПБХудожник
Петр
Багаев
- АВОператор
Андрей
Воробьев
- ЛИКомпозитор
Леонид
Иновлоцкий