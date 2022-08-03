Один на всех. Серия 2
Wink
Сериалы
Один на всех
1-й сезон
2-я серия

Один на всех (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Один на всех. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В зале суда сорокалетний мужчина, подполковник в отставке Евгений Геннадьевич Александров разводится с женой. Ухоженная вздорная женщина обвиняет бывшего мужа во всех смертных грехах – из-за него ее жизнь прошла в далеких гарнизонах, из-за него она не может иметь детей, из-за его вынужденной отставки и малой пенсии она должна искать работу, хотя привыкла сидеть дома. Евгений Геннадьевич терпит ее выступление как зубную боль. Развод происходит по его инициативе и он отказывается от всего небольшого имущества – машины и квартиры в ближнем Подмосковье - в пользу жены.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Один на всех»