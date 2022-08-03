Один на всех (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В зале суда сорокалетний мужчина, подполковник в отставке Евгений Геннадьевич Александров разводится с женой. Ухоженная вздорная женщина обвиняет бывшего мужа во всех смертных грехах – из-за него ее жизнь прошла в далеких гарнизонах, из-за него она не может иметь детей, из-за его вынужденной отставки и малой пенсии она должна искать работу, хотя привыкла сидеть дома. Евгений Геннадьевич терпит ее выступление как зубную боль. Развод происходит по его инициативе и он отказывается от всего небольшого имущества – машины и квартиры в ближнем Подмосковье - в пользу жены.

