Новогодний рейс (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.82014, Новогодний рейс. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
Новый год бывшая рок-певица, а ныне почтенная домохозяйка Вера Павловская собирается встречать в одиночестве. Ее муж, известный кинорежиссер Сергей Павловский, «улетел на досъемки», а на самом деле - к юной любовнице. Известной журналистке Стефании (Фане) предстоит провести праздничную ночь в обществе родителей своего жениха – положительного, милого, но нелюбимого Пети. Питерский архитектор Сергей Скворцов летит в Москву, чтобы соединиться со своей невестой Лорой. А юная библиотекарша из Питера Бронислава мечтает добиться любви Олега – сына Павловских, несмотря на то, что Олег счастливо и прочно женат. Однако, предновогодняя суета и неразбериха рушит все эти планы.
7.4 КиноПоиск
- НДРежиссёр
Нана
Джорджадзе
- Актриса
Оксана
Фандера
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Марат
Башаров
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- ОДАктёр
Олег
Долин
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- МААктриса
Мария
Антонова
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- ЭВАктриса
Эльвира
Волошина
- Актриса
Елена
Папанова
- ИЕАктёр
Илья
Ермолов
- МПАктриса
Мария
Петровская
- МБАктёр
Максим
Браматкин
- НТАктриса
Наталья
Тетенова
- ОМСценарист
Ольга
Михайлова
- ГСПродюсер
Галина
Семенцова
- ВМПродюсер
Валентина
Михалева
- ЛКПродюсер
Лев
Карахан
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- МКОператор
Михаил
Квирикадзе
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе
- КНКомпозитор
Константин
Ноников