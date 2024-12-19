Новогодний рейс (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Новогодний рейс. Сезон 1. Серия 1
8.82014, Новогодний рейс. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
О сериале

Новый год бывшая рок-певица, а ныне почтенная домохозяйка Вера Павловская собирается встречать в одиночестве. Ее муж, известный кинорежиссер Сергей Павловский, «улетел на досъемки», а на самом деле - к юной любовнице. Известной журналистке Стефании (Фане) предстоит провести праздничную ночь в обществе родителей своего жениха – положительного, милого, но нелюбимого Пети. Питерский архитектор Сергей Скворцов летит в Москву, чтобы соединиться со своей невестой Лорой. А юная библиотекарша из Питера Бронислава мечтает добиться любви Олега – сына Павловских, несмотря на то, что Олег счастливо и прочно женат. Однако, предновогодняя суета и неразбериха рушит все эти планы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

