Ничто не случается дважды (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
9.42017, Ничто не случается дважды. Сезон 1. Серия 8
Мелодрама18+
О сериале
Семейная трагедия в военном городке. Остросюжетная мелодрама о запретной любви. В начале 1990-х в военный поселок на границе с Грузией приезжает семейная пара — Дмитрий и Катя Богдановы. Вадим Огнев, замполит городка, вскоре влюбляется в супругу Дмитрия. Чувства оказываются взаимны, однако молодые обречены на страдания и разлуку:Огнева признают виновным в трагедии, и ему приходится уехать. Спустя двадцать лет он все еще живет воспоминаниями о Кате. Вернувшись в военный поселок, Вадим случайно встречает девушку как две капли воды похожую на его несбывшуюся любовь. Какие тайны откроются героям спустя годы? Чтобы узнать, чем закончился сериал «Ничто не случается дважды», смотрите мелодраму на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ОБРежиссёр
Оксана
Байрак
- ЕТАктриса
Екатерина
Тышкевич
- Актёр
Максим
Дрозд
- АБАктёр
Антон
Батырев
- НГАктриса
Надежда
Грановская
- АМАктриса
Алла
Масленникова
- Актриса
Ирина
Ефремова
- ВТАктёр
Валентин
Томусяк
- ВГАктёр
Владимир
Гладкий
- ОКАктёр
Олесь
Кацион
- Актёр
Глеб
Калюжный
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- ЕТПродюсер
Евгений
Третьяк
- ИЩОператор
Игорь
Щербаков