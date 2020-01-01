Незабытая (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Две женщины, две жизни, связанные трагическими потерями и пережитыми опасностями. Лариса и Дана — мачеха и дочка, могли бы стать друг другу самыми близкими людьми – но стали непримиримыми врагами, не поделив одного на двоих любимого. И потеряли его. Одна винит другую в новом горе и сломанной жизни. Куда приведет обеих незабытая обида и жажда мести? Смогут ли женщины найти путь к прощению, или совершат новые, непоправимые ошибки?

