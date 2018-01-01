Незабытая (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.72020, Незабытая. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
О сериале
Две женщины, две жизни, связанные трагическими потерями и пережитыми опасностями. Лариса и Дана — мачеха и дочка, могли бы стать друг другу самыми близкими людьми – но стали непримиримыми врагами, не поделив одного на двоих любимого. И потеряли его. Одна винит другую в новом горе и сломанной жизни. Куда приведет обеих незабытая обида и жажда мести? Смогут ли женщины найти путь к прощению, или совершат новые, непоправимые ошибки?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ММРежиссёр
Мирослав
Малич
- Актриса
Ирина
Таранник
- Актриса
Мила
Сивацкая
- ММАктриса
Мария
Мархай
- ВКАктёр
Виталий
Кудрявцев
- Актёр
Александр
Кобзарь
- АЕАктёр
Артемий
Егоров
- НВАктёр
Никита
Вакулюк
- СДАктёр
Сергей
Дзялик
- ЛБАктриса
Любава
Берло
- ЛСАктриса
Леся
Самаева
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- ИФПродюсер
Ирина
Франчук
- АОХудожница
Алена
Остапенко
- ВПКомпозитор
Владлен
Пупков