Незабытая (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Девушка-сирота вынуждена соперничать с мачехой за женское счастье. Мила Сивацкая в драматическом сериале о поломанных судьбах.
Бизнесмен Михаил Павленко давно овдовел и в одиночку воспитывает до�чь Дану. Внезапно он решает снова жениться. Дочери не нравится эта перспектива, но невеста отца Лариса уже ждет от него ребенка. Вскоре после свадьбы Михаил погибает в автокатастрофе, и управление компанией, как и воспитание будущего сына, ложится на плечи его новой жены. Лариса и Дана вынуждены объединиться, чтобы пережить горе и удержать бизнес на плаву. Спустя годы Дана возвращается домой из-за границы и привозит с собой нового сотрудника. Молодой и перспективный Андрей уже сумел завоевать ее симпатию, но вот беда — он понравился и мачехе Даны Ларисе...
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Информация
Рейтинг
- ММРежиссёр
Мирослав
Малич
- Актриса
Ирина
Таранник
- Актриса
Мила
Сивацкая
- ММАктриса
Мария
Мархай
- ВКАктёр
Виталий
Кудрявцев
- Актёр
Александр
Кобзарь
- АЕАктёр
Артемий
Егоров
- НВАктёр
Никита
Вакулюк
- СДАктёр
Сергей
Дзялик
- ЛБАктриса
Любава
Берло
- ЛСАктриса
Леся
Самаева
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- ИФПродюсер
Ирина
Франчук
- АОХудожница
Алена
Остапенко
- ВПКомпозитор
Владлен
Пупков