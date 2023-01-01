Незабытая (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка-сирота вынуждена соперничать с мачехой за женское счастье. Мила Сивацкая в драматическом сериале о поломанных судьбах.



Бизнесмен Михаил Павленко давно овдовел и в одиночку воспитывает до�чь Дану. Внезапно он решает снова жениться. Дочери не нравится эта перспектива, но невеста отца Лариса уже ждет от него ребенка. Вскоре после свадьбы Михаил погибает в автокатастрофе, и управление компанией, как и воспитание будущего сына, ложится на плечи его новой жены. Лариса и Дана вынуждены объединиться, чтобы пережить горе и удержать бизнес на плаву. Спустя годы Дана возвращается домой из-за границы и привозит с собой нового сотрудника. Молодой и перспективный Андрей уже сумел завоевать ее симпатию, но вот беда — он понравился и мачехе Даны Ларисе...



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