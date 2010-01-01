Невидимки. Сезон 1. Серия 59
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Невидимки
1-й сезон
59-я серия

Невидимки (сериал, 2010) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн бесплатно

6.72010, Невидимки. Сезон 1. Серия 59
Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мама, папа, два сына один в институте, другой подрабатывает телохранителем. Посмотришь на них — вроде обычная семья. Встретив такую в толпе городских прохожих, не станешь обращать внимание,— они как невидимки. Им это только на руку, ведь пока вы их не замечаете, они смотрят на вас, и видят все то, что вы бы вряд ли хотели кому-либо показать. Все становится на места, когда узнаешь прошлое Ларисы и Виктора (мамы и папы): до недавних пор они работали в седьмом управлении КГБ. Сегодня они уже на пенсии, но бывших сотрудников служб безопасности, как известно, не бывает, и они продолжают заниматься слежкой в частном порядке и по частным заказам.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Детективы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Невидимки»

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