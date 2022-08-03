Невидимки (сериал, 2010) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Мама, папа, два сына один в институте, другой подрабатывает телохранителем. Посмотришь на них — вроде обычная семья. Встретив такую в толпе городских прохожих, не станешь обращать внимание,— они как невидимки. Им это только на руку, ведь пока вы их не замечаете, они смотрят на вас, и видят все то, что вы бы вряд ли хотели кому-либо показать. Все становится на места, когда узнаешь прошлое Ларисы и Виктора (мамы и папы): до недавних пор они работали в седьмом управлении КГБ. Сегодня они уже на пенсии, но бывших сотрудников служб безопасности, как известно, не бывает, и они продолжают заниматься слежкой в частном порядке и по частным заказам.

