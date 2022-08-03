Мужская работа (2001) (сериал, 2002) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

История трех друзей – Пасечника, Лешего и Гюрзы – крутых парней, сделавших войну своей профессией. Бывшие «афганцы» стали наемниками, зарабатывающими большие деньги в «горячих» точках планеты. Спустя десять лет судьбе было угодно свести их вновь на одном «поле боя» в Чечне… по разные стороны баррикад.

