Мужская работа (2001). Сезон 2. Серия 3
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Мужская работа (2001)
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Мужская работа (2001) (сериал, 2002) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.92002, Мужская работа (2001). Сезон 2. Серия 3
Боевики18+

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Сюжет

История трех друзей – Пасечника, Лешего и Гюрзы – крутых парней, сделавших войну своей профессией. Бывшие «афганцы» стали наемниками, зарабатывающими большие деньги в «горячих» точках планеты. Спустя десять лет судьбе было угодно свести их вновь на одном «поле боя» в Чечне… по разные стороны баррикад.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb