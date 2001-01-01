Мужская работа (2001). Сезон 1. Серия 7
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Мужская работа (2001)
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Мужская работа (2001) (сериал, 2001) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.92001, Мужская работа (2001). Сезон 1. Серия 7
Боевик18+

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О сериале

История трех друзей – Пасечника, Лешего и Гюрзы – крутых парней, сделавших войну своей профессией. Бывшие «афганцы» стали наемниками, зарабатывающими большие деньги в «горячих» точках планеты. Спустя десять лет судьбе было угодно свести их вновь на одном «поле боя» в Чечне… по разные стороны баррикад.

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Страна
Россия
Жанр
Боевик
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb