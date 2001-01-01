Мужская работа (2001) (сериал, 2001) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.92001, Мужская работа (2001). Сезон 1. Серия 1
Боевик18+
О сериале
История трех друзей – Пасечника, Лешего и Гюрзы – крутых парней, сделавших войну своей профессией. Бывшие «афганцы» стали наемниками, зарабатывающими большие деньги в «горячих» точках планеты. Спустя десять лет судьбе было угодно свести их вновь на одном «поле боя» в Чечне… по разные стороны баррикад.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Тигран
Кеосаян
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Сергей
Векслер
- Актёр
Александр
Мохов
- АЛАктёр
Андрей
Лебедев
- Актёр
Константин
Юшкевич
- ВБАктёр
Владимир
Болотнов
- АДАктриса
Анна
Данькова
- Актёр
Сахат
Дурсунов
- АБАктриса
Алиса
Богарт
- КБАктёр
Кирилл
Бурдихин
- МКСценарист
Михаил
Красовицкий
- ДКПродюсер
Давид
Кеосаян
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов