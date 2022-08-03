WinkСериалыМуж на час1-й сезон1-я серия
Муж на час (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12014, Муж на час. Серия 1
Мелодрама, Комедия12+
Сезоны и серии
О сериале
Главный герой работал в НИИ, конструировал новый тип авиационного двигателя. Однажды он показал наработки коллеге, чтобы посоветоваться с ним, и тот благополучно украл наработки и защитил докторскую. Жена героя уехала в Италию с начальником якобы на деловую поездку. Главный герой уволился из НИИ, а в свободное время помогал соседям чинить все что угодно. Однажды соседка попросила починить телевизор. Мастера, которых она вызвала, все не приходили. Когда он закончил работу, пришли мастера из фирмы «Муж на час», увидя, что у них «забирают хлеб», они отвели его в эту фирму разбираться, хозяйка фирмы предложила ему работу...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Анатолий
Матешко
- Актёр
Ярослав
Бойко
- МКАктриса
Мария
Куликова
- ЮГАктёр
Юрий
Горбунов
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- АЗАктёр
Анатолий
Зиновенко
- Актриса
Наталия
Денисенко
- ВИАктёр
Виталий
Иванченко
- АЗАктриса
Анастасия
Зиновенко
- КВАктёр
Константин
Войтенко
- ВВАктёр
Вячеслав
Василюк
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ЮБХудожница
Юлия
Балан
- ЕАОператор
Евгений
Адаменко
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский