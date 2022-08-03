Муж на час (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Муж на час. Серия 1
Муж на час (сериал, 2014)

2014, Муж на час. Серия 1
Мелодрама, Комедия

Главный герой работал в НИИ, конструировал новый тип авиационного двигателя. Однажды он показал наработки коллеге, чтобы посоветоваться с ним, и тот благополучно украл наработки и защитил докторскую. Жена героя уехала в Италию с начальником якобы на деловую поездку. Главный герой уволился из НИИ, а в свободное время помогал соседям чинить все что угодно. Однажды соседка попросила починить телевизор. Мастера, которых она вызвала, все не приходили. Когда он закончил работу, пришли мастера из фирмы «Муж на час», увидя, что у них «забирают хлеб», они отвели его в эту фирму разбираться, хозяйка фирмы предложила ему работу...

Украина
Комедия, Мелодрама
Full HD
89 мин / 01:29

6.3 КиноПоиск

