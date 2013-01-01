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Мотыльки (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, Мотыльки. Сезон 1. Серия 3
Драмы18+

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Сюжет

История любви выпускницы старших классов Али и солдата срочной службы Паши разворачивается на фоне одной из самых масштабных техногенных катастроф XX века — Чернобыльской аварии. Им суждено было встретиться в конце апреля 1986 года в городе Припять. Словно мотыльки, стремящиеся к огню, они летели навстречу своим чувствам, не замечая ничего вокруг.

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Информация

Страна
Украина
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мотыльки»