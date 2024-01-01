Многодетство. Сезон 1. Серия 20
Wink
Детям
Многодетство
1-й сезон
20-я серия
9.62024, Многодетство. Сезон 1. Серия 20
Комедии, Семейные6+
Серия в подписке «START»

Многодетство (сериал, 2024) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Многодетная семья решила переехать из тесной московской квартиры в деревню и наладить там жизнь. Драмеди с участием Надежды Бабкиной и Владимира Гостюхина.

У Павла Герасимова большая семья: вместе с женой Мариной они воспитывают пять детей, и даже подумывают, не завести ли шестого. Останавливает их только малая жилплощадь, в которой не разместить такую толпу. Павел работает архитектором и делает проект жилого комплекса «Ковчег», где многодетные семьи никогда не будут чувствовать себя в тесноте. Но его начальник хочет лишь нажиться на этой идее, и Павел решается на радикальный поступок: продает городскую квартиру и вместе с семьей едет в родную деревню Завражье. Здесь он хочет самостоятельно построить «Ковчег», но сперва ему нужно познать менталитет деревенских жителей, которые не понимают приехавших из города соседей.

Смогут ли Герасимовы найти новый дом в Завражье, расскажет «Многодетство» — сериал 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Семейные
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Многодетство»