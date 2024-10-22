Многодетство (сериал, 2024) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Многодетная семья решила переехать из тесной московской квартиры в деревню и наладить там жизнь. Драмеди с участием Надежды Бабкиной и Владимира Гостюхина.



У Павла Герасимова большая семья: вместе с женой Мариной они воспитывают пять детей, и даже подумывают, не завести ли шестого. Останавливает их только малая жилплощадь, в которой не разместить такую толпу. Павел работает архитектором и делает проект жилого комплекса «Ковчег», где многодетные семьи никогда не будут чувствовать себя в тесноте. Но его начальник хочет лишь нажиться на этой идее, и Павел решается на радикальный поступок: продает городскую квартиру и вместе с семьей едет в родную деревню Завражье. Здесь он хочет самостоятельно построить «Ковчег», но сперва ему нужно познать менталитет деревенских жителей, которые не понимают приехавших из города соседей.



