Мистер Мерседес. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Мистер Мерседес
1-й сезон
8-я серия

Мистер Мерседес (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.42017, Mr. Mercedes
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Полицейский Билл Ходжес уходит в отставку, но спокойно отдыхать на пенсии ему не дает нераскрытое дело о жестоком массовом убийстве, которое совершил психопат на Мерседесе. Преступник мечтает о славе и желает продолжить кровавую жатву. Между ним и Ходжесом начинается игра в кошки-мышки.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер Мерседес»