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Мистер Мерседес
1-й сезон

Мистер Мерседес (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.42017, Mr. Mercedes 10 серий
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Полицейский Билл Ходжес уходит в отставку, но спокойно отдыхать на пенсии ему не дает нераскрытое дело о жестоком массовом убийстве, которое совершил психопат на Мерседесе. Преступник мечтает о славе и желает продолжить кровавую жатву. Между ним и Ходжесом начинается игра в кошки-мышки.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер Мерседес»