Мирт обыкновенный (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02015, Мирт обыкновенный. Серия 2
Мелодрама12+
На плечах юной Иры Калачевой держится вся семья. Девушка учится, работает, совершенно забыв о себе, и это давно стало привычным – и для Иры, и для всех домашних. Однажды героиня получает шанс вырваться из замкнутого круга: уехать в Москву за любимым парнем и начать новую жизнь. Но чувство долга пересиливает, и Ира жертвует личным счастьем. Годы идут, девушка становится совсем взрослой, но юношеская влюбленность так и осталась единственным ярким пятном в жизни Ирины. Улыбнется ли судьба снова, и какой ценой достанется Ире настоящее счастье?
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АХРежиссёр
Александр
Хван
- ЛМАктриса
Лидия
Милюзина
- ЮБАктриса
Юлия
Бурлова
- ИААктёр
Илья
Алексеев
- ВБАктриса
Валерия
Бурдужа
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- АЗАктёр
Арсений
Загоскин
- СТАктёр
Сергей
Тэсслер
- Актёр
Артём
Мельничук
- Актёр
Станислав
Тикунов
- КОСценарист
Кирилл
Олюшкин
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ОПХудожница
Оксана
Присяжная
- АГОператор
Александр
Горулев
- ВИКомпозитор
Виталий
Истомин