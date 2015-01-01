Мирт обыкновенный (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

На плечах юной Иры Калачевой держится вся семья. Девушка учится, работает, совершенно забыв о себе, и это давно стало привычным – и для Иры, и для всех домашних. Однажды героиня получает шанс вырваться из замкнутого круга: уехать в Москву за любимым парнем и начать новую жизнь. Но чувство долга пересиливает, и Ира жертвует личным счастьем. Годы идут, девушка становится совсем взрослой, но юношеская влюбленность так и осталась единственным ярким пятном в жизни Ирины. Улыбнется ли судьба снова, и какой ценой достанется Ире настоящее счастье?



