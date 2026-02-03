WinkСериалыМечта на троих1-й сезон4-я серия
9.22024, Мечта на троих. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
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Мечта на троих (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Вера боролась с тяжелой болезнью долгих два года. Врачи не давали никаких надежд, но она не сдавалась ради мечты стать мамой. Болезнь успела разрушить её отношения с мужем — Дима не справился и ушёл к другой. Теперь у него новая семья: жена Катя и годовалая дочь Аня.
Обследование приносит радостные новости: у Веры ремиссия, и она может планировать беременность. Однако из лаборатории пропал её биоматериал. Вера подозревает, что Дима использовал его, чтобы супруга смогла забеременеть. Она сближается с Катей, и узнаёт, что была права. Аня — дочь Веры.