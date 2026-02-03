Вера боролась с тяжелой болезнью долгих два года. Врачи не давали никаких надежд, но она не сдавалась ради мечты стать мамой. Болезнь успела разрушить её отношения с мужем — Дима не справился и ушёл к другой. Теперь у него новая семья: жена Катя и годовалая дочь Аня.



Обследование приносит радостные новости: у Веры ремиссия, и она может планировать беременность. Однако из лаборатории пропал её биоматериал. Вера подозревает, что Дима использовал его, чтобы супруга смогла забеременеть. Она сближается с Катей, и узнаёт, что была права. Аня — дочь Веры.

