Мата Хари (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Мата Хари – любимица европейской элиты. Для неe открываются двери роскошных особняков, каждое выступление производит фурор. Но грядeт Первая мировая война, которая навсегда изменит ход истории. И едва ли Мата Хари догадывается, какую роль ей суждено сыграть в предстоящих событиях.

