Мата Хари (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.12016, Мата Хари. Серия 3
Исторический, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мата Хари – любимица европейской элиты. Для неe открываются двери роскошных особняков, каждое выступление производит фурор. Но грядeт Первая мировая война, которая навсегда изменит ход истории. И едва ли Мата Хари догадывается, какую роль ей суждено сыграть в предстоящих событиях.
СтранаУкраина, Россия, Португалия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДБРежиссёр
Денни
Берри
- ДБРежиссёр
Джулиус
Берг
- ОРРежиссёр
Ольга
Ряшина
- ГПРежиссёр
Галина
Петрова
- Актриса
Ваина
Джоканте
- ОСАктёр
Ошин
Стак
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Александр
Михайлов
- ИТСценарист
Игорь
Тер-Карапетов
- ОКСценарист
Олег
Кириллов
- ДБСценарист
Денни
Берри
- Продюсер
Александр
Стариков
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АБПродюсер
Анна
Безлюдная
- Продюсер
Сергей
Титинков
- Актриса дубляжа
Екатерина
Климова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Сергей
Комаров
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- ЖЛХудожница
Жанна
Ланина
- КМХудожница
Ксения
Маврина
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- АМОператор
Алексей
Морозов
- АКОператор
Андрей
Которженко
- ААКомпозитор
Алексей
Айги