Лжец и его возлюбленная (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
9.02017, Geunyeoneun geojitmareul neomu saranghae
Мелодрамы, Зарубежные16+
Сезоны и серии
- 16+63 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+64 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+63 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+66 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+64 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+63 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+65 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+64 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+64 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+62 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+67 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+69 мин
Лжец и его возлюбленная
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Музыкальная дорама про композитора Кан Хан-гeля, который пишет песни для парней и девушек с необычными голосами. Однажды судьба сводит героя со школьницей Юн Сон Рим, кот�орая мечтает стать певицей. Кан Хан-гeль стремится помочь ей, но оказывается в тупике, когда девушка в него влюбляется.
Сериал Лжец и его возлюбленная 1 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыМелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb