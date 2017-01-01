Лжец и его возлюбленная (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Лжец и его возлюбленная. Серия 6
Лжец и его возлюбленная
1-й сезон
6-я серия

Лжец и его возлюбленная (сериал, 2017) сезон 1 серия 6

9.02017, Geunyeoneun geojitmareul neomu saranghae
Мелодрама16+

Музыкальная дорама про композитора Кан Хан-гeля, который пишет песни для парней и девушек с необычными голосами. Однажды судьба сводит героя со школьницей Юн Сон Рим, которая мечтает стать певицей. Кан Хан-гeль стремится помочь ей, но оказывается в тупике, когда девушка в него влюбляется.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb