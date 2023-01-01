Лжец и его возлюбленная
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Лжец и его возлюбленная

Лжец и его возлюбленная (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.02017, Geunyeoneun geojitmareul neomu saranghae 1 сезон
Мелодрамы, Зарубежные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Музыкальная дорама про композитора Кан Хан-гeля, который пишет песни для парней и девушек с необычными голосами. Однажды судьба сводит героя со школьницей Юн Сон Рим, которая мечтает стать певицей. Кан Хан-гeль стремится помочь ей, но оказывается в тупике, когда девушка в него влюбляется.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb