Лжец и его возлюбленная (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.02017, Geunyeoneun geojitmareul neomu saranghae
Мелодрама16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Музыкальная дорама про композитора Кан Хан-гeля, который пишет песни для парней и девушек с необычными голосами. Однажды судьба сводит героя со школьницей Юн Сон Рим, которая мечтает стать певицей. Кан Хан-гeль стремится помочь ей, но оказывается в тупике, когда девушка в него влюбляется.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама
КачествоSD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb