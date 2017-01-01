Лжец и его возлюбленная (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Музыкальная дорама про композитора Кан Хан-гeля, который пишет песни для парней и девушек с необычными голосами. Однажды судьба сводит героя со школьницей Юн Сон Рим, которая мечтает стать певицей. Кан Хан-гeль стремится помочь ей, но оказывается в тупике, когда девушка в него влюбляется.



Сериал Лжец и его возлюбленная 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.